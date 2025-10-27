Troca de tiros na Vila Americana termina com suspeito morto e outro preso, em Volta Redonda

Uma operação da Polícia Militar terminou em confronto na madrugada desta segunda-feira (dia 27) na Rua Santa Luzia, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. A ação, que fazia parte de uma ofensiva contra o tráfico de drogas, resultou na morte de um suspeito e na prisão de outro.

De acordo com o registro da ocorrência, policiais do 28º BPM – que participavam da “Operação Asfixia”, voltada para enfraquecer financeiramente o narcotráfico – foram recebidos a tiros ao entrarem na comunidade, considerada área de atuação da facção Comando Vermelho. Os agentes revidaram e, após o tiroteio, dois homens foram detidos.

Um dos suspeitos, de 28 anos, foi baleado no braço e no tórax. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. O outro envolvido, de 23 anos, foi preso e levado à 93ª DP (Volta Redonda), sem ferimentos.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre 9mm com numeração raspada, 48 pinos de cocaína, 94 pedras de crack, 88 trouxinhas de maconha, 11 frascos de loló, R$ 49 em dinheiro e um celular.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A Polícia Civil solicitou perícia nas armas utilizadas pelos PMs e no veículo da guarnição, atingido durante o confronto.

O caso segue sob investigação na 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação/Polícia Militar