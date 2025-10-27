Violência: Homem é morto a golpes de barra de ferro na Vila Santa Cecília

Um homem de 50 anos foi morto na noite de domingo (dia 26) após ser agredido com uma barra de ferro na cabeça na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O crime aconteceu por volta das 22h40, em frente ao Cine 9 de Abril.

Equipes do programa Bairro Presente foram acionadas pelo Ciosp e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no ponto e o médico confirmou o óbito.

Testemunhas relataram que o crime ocorreu após uma discussão entre a vítima e o suspeito, de 53 anos, que vinham se desentendendo ao longo do dia. Durante o conflito, o homem teria sido atingido na cabeça com uma barra de ferro.

Após o ataque, o autor – que possui quatro anotações criminais – fugiu em direção ao bairro Conforto, mas foi localizado pouco tempo depois, nas proximidades do Escritório Central, durante buscas realizadas pela Polícia Militar com apoio da companheira da vítima.

A perícia esteve no local e realizou os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda e o caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda) como homicídio doloso.

