Advogado é morto em atentado dentro de escritório no Centro de Piraí; PM atira em agressor, que não resiste

O advogado João Carlos de Barros Filho, de 61 anos, foi morto a facadas no fim da manhã desta terça-feira (dia 28) dentro de um escritório de advocacia localizado na Praça da Preguiça, na Rua Barão de Piraí, Centro de Piraí. A secretária dele, uma mulher de 43 anos, ficou gravemente ferida.

Segundo informações de testemunhas, o agressor – um servidor público – teria se revoltado após ser informado pelo advogado sobre uma decisão judicial e atacou as vítimas em um surto de fúria. Policiais militares do programa Segurança Presente que estavam próximos foram acionados e, ao chegarem, encontraram o homem desferindo golpes de faca. Mesmo após ordem para largar a arma, ele não obedeceu. Diante da ameaça, os agentes reagiram, e o agressor morreu no local.

João Carlos chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Flávio Leal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A mulher passa por cirurgia na mesma unidade. Seu estado é considerado grave.

O local foi isolado para a realização da perícia. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias e a motivação do crime.

Mais informações em breve.

Foto: Reprodução/Redes Sociais