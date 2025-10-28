Motorista foge após acidente com ônibus de torcedores do Flamengo na Dutra, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou na manhã desta terça-feira (dia 28) que o motorista que conduzia o ônibus que tombou na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, fugiu do local logo após o acidente, ocorrido na tarde de segunda-feira (dia 27). A identidade dele ainda não foi confirmada.

Segundo a PRF, o homem que está internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa é o motorista auxiliar do veículo, e não o condutor no momento do tombamento. Ele viajava como passageiro, já que, em trajetos longos como o que seguia para a Argentina, as empresas costumam escalar dois motoristas revezando a direção para garantir o descanso adequado e a segurança da viagem – prática permitida pela legislação.

A corporação informou ainda que o motorista principal, responsável pela condução no momento do acidente, evadiu-se do local. A empresa proprietária do ônibus foi acionada a repassar a identificação do condutor e a apresentá-lo à delegacia, para que a ocorrência seja incluída no laudo pericial de sinistro de trânsito.

O acidente ocorreu no km 282 da pista sentido São Paulo. O ônibus transportava 46 torcedores do Flamengo que viajavam do Rio de Janeiro a Buenos Aires, onde o clube enfrenta o Racing nesta quarta-feira (dia 29), pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores.

De acordo com a PRF, 31 pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa, para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, e para o Hospital de Emergência, em Resende.

O veículo, que fazia parte de uma caravana das torcidas organizadas Urubuzada e Nação 12, tombou após rodar duas vezes na pista e atingir a mureta de concreto que divide as faixas. O trecho sentido São Paulo ficou totalmente interditado por horas, provocando um longo congestionamento que chegou a afetar o trânsito dentro de Barra Mansa.

Equipes da concessionária que administra a via, da PRF, do Corpo de Bombeiros e socorristas atuaram no resgate. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), que ficará responsável por ouvir testemunhas e apurar as circunstâncias do acidente.

Em nota publicada nas redes sociais, o Clube de Regatas do Flamengo informou estar acompanhando de perto a situação dos feridos. O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL), esteve na Santa Casa durante a noite de segunda-feira, acompanhando o atendimento às vítimas.

Foto: Divulgação/PRF