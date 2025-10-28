FERJ adia 9ª rodada da Série B1 do Campeonato Carioca por conta da violência no Rio

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) anunciou o adiamento da 9ª rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, que seria disputada nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. A decisão foi tomada em razão das ocorrências policiais registradas na capital e em outras regiões do estado, com o objetivo de evitar riscos e reduzir a circulação de equipes e torcedores.

De acordo com a federação, as partidas foram remarcadas para o dia 5 de novembro. Já a 10ª rodada, programada para o próximo sábado (1º de novembro), está mantida até o momento.

Os jogos adiados são:

Serrano x São Cristóvão – Estádio Atílio Marotti (Petrópolis)

Petrópolis x Univassouras Artsul – Estádio De Los Lários (Duque de Caxias)

Carapebus x Bonsucesso – Estádio Moacyrzão (Macaé)

Nova Cidade x Campo Grande – Estádio Joaquim de Almeida Flores (Nilópolis)

Niteroiense x Duque de Caxias – Arena Trops (Niterói)

Paduano x Friburguense – Rua Bariri (Olaria)

A FERJ informou que segue acompanhando a situação no estado e poderá adotar novas medidas caso o cenário de segurança exija.