Viação Cidade do Aço suspende viagens para o Rio nesta terça devido a operação policial

A Viação Cidade do Aço suspendeu temporariamente as viagens de ida e volta entre o Sul Fluminense e o Rio de Janeiro nesta terça-feira (dia 28), em razão da megaoperação policial que ocorre na capital.

Em nota publicada nas redes sociais, a empresa informou que a medida foi adotada para garantir a segurança de clientes e colaboradores, já que a ação policial afeta diversas vias e regiões da cidade do Rio.

“Devido à operação policial em andamento na cidade do Rio de Janeiro, que afeta diversas vias e regiões, o serviço de transporte de ida e volta será temporariamente suspenso. A medida visa garantir a segurança de todos os clientes e colaboradores, até a normalização dessa condição”, diz o comunicado.

A Viação Cidade do Aço orientou que passageiros que precisem remarcar ou cancelar passagens procurem uma das agências da empresa.

A operação policial desta terça-feira ocorre em diferentes pontos da capital e envolve forças de segurança estaduais e federais, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a atuação de milícias em comunidades da Zona Norte.

Até o início da noite, pelo menos 64 pessoas morreram – entre elas quatro policiais – e 81 foram presas na megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha. Foram apreendidos 93 fuzis. No início da tarde, o tráfico orquestrou represálias em várias partes da cidade, deixando o Rio em horas de tensão. Barricadas com veículos e entulho foram montadas em diversos pontos, como a Linha Amarela, a Grajaú-Jacarepaguá e a Rua Dias da Cruz, no Méier, entre outros locais.

Foto: Reprodução da internet