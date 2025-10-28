Carga especial provoca alteração no tráfego da Serra das Araras neste domingo (dia 2)

A RioSP, concessionária pertencente ao Grupo Motiva, informou nesta terça-feira (dia 28) que a carga especial, de mais de 800 toneladas, com destino ao Porto de Itaguaí, fará uma nova movimentação neste domingo (dia 2), passando pela Serra das Araras. A operação exigirá alterações no tráfego para garantir a segurança dos usuários.

A concessionária, em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a empresa responsável pelo transporte, acompanhará todo o deslocamento do conjunto transportador e fará o bloqueio total da pista de subida (sentido São Paulo), a partir das 23h do domingo (dia 2) até as 7h da segunda-feira (dia 3). O conjunto transportador, que está estacionado em local seguro no km 233, em frente ao posto da PRF, em Piraí, seguirá pela Serra das Araras — pela pista de subida (sentido São Paulo) — até o km 221, em Paracambi, onde fará uma nova parada.

Confira a previsão de deslocamento:

Domingo (02/11)

• 8h: Início dos serviços preparatórios para a passagem da carga, com possíveis interdições parciais na pista de subida (sentido São Paulo).

• 22h: Início do deslocamento da carga, no km 233.

• 23h: Fechamento total da pista de subida (sentido São Paulo), no km 223,5 sul (sentido São Paulo), em frente à balança de Paracambi.

Segunda-feira (03/11)

• 7h: Término do deslocamento e previsão de liberação total do tráfego.

Orientações aos motoristas

A RioSP orienta os motoristas a programarem sua viagem com antecedência. Durante o fechamento da pista de subida — das 23h de domingo às 5h de segunda-feira — todo o trecho estará devidamente sinalizado. Equipes de Operações da concessionária e da PRF estarão no local para orientar o tráfego.

Os motoristas que passarem pela região no sentido Rio de Janeiro devem redobrar a atenção à sinalização e respeitar os limites de velocidade.

As datas e horários poderão sofrer alterações em função de ajustes operacionais dos envolvidos na operação ou por condições meteorológicas.

