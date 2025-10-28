Furlani anuncia abertura de licitação para construção da ETA da Região Leste

O prefeito Luiz Furlani anunciou nesta terça-feira (28), a abertura do processo licitatório para a construção da Estação de Tratamento de Água da Região Leste. A notícia aconteceu no terreno onde será erguida a nova ETA – uma área de 5,1 mil m², na Rodovia Sérgio Braga, próximo à entrada do bairro Vila Elmira. Com investimento estimado em R$ 47,4 milhões, provenientes de recursos federais, o projeto representa um marco na ampliação da infraestrutura hídrica de Barra Mansa.

A obra, uma das mais aguardadas pela população local, beneficiará diretamente cerca de 40 mil moradores de mais de 20 bairros da localidade.

– A ETA da Região Leste terá capacidade para gerar 150 litros de água por segundo e contará com um reservatório de dois milhões de litros, além de uma rede de distribuição que se estenderá por 6,1 quilômetros. O sistema utilizará tecnologia de última geração, com estrutura modular inoxidável, tratamento e reúso de lodo, posicionando a estação entre as mais modernas do país – destacou o diretor executivo do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca.

O prefeito Luiz Furlani destacou que o lançamento da licitação é mais um passo decisivo para garantir o desenvolvimento sustentável e a segurança hídrica do município, que já possui seis ETAs – Roberto Silveira, São Sebastião, Colônia, Vista Alegre, Antônio Rocha e Floriano.

– A ETA Leste vem para completar esse sistema, trazendo mais segurança e estabilidade ao abastecimento. Estamos cumprindo mais uma etapa de um compromisso histórico com a população, que vai garantir água de qualidade e independência no abastecimento. Só quem convive com a falta d’água sabe o quão difícil é essa realidade. E estamos falando de 45 mil pessoas, 20 mil só nos bairros altos da Região Leste. São famílias que têm que lavar roupa de madrugada, porque é quando cai água em suas torneiras. Mas, agora, isso vai acabar. É tempo de Barra Mansa. Tempo de concretizar sonhos que há muito tempo eram almejados. Temos realizado muita coisa em pouco tempo, para honra e glória do Senhor que nos tem ajudado”, destacou o prefeito Luiz Furlani.

Ele também relembrou que entre as melhorias em abastecimento está a compra de mais uma bomba de alta performance, com potência de 150 cavalos (cvs) e vazão de 500 mil litros/hora. O equipamento está na ETA do Roberto Silveira. “Essas são conquistas que reforçam o planejamento e o futuro de Barra Mansa” – acrescentou Furlani.

A expectativa é que, após o processo licitatório, até o próximo dia 19 de dezembro, e assinatura da ordem de serviço, as obras tenham início ainda no primeiro semestre de 2026, com prazo estimado de 18 meses para conclusão.

As empresas interessadas em participar da licitação para a construção devem acessar o site da Prefeitura (barramansa.rj.gov.br), clicar no ícone do Portal da transparência e conferir o edital e seus anexos. O cadastro deve ser feito em seguida, no site bbmnet.com.br. Todas as informações já estarão disponibilizadas nos endereços eletrônicos a partir desta terça-feira (28).

FOTOS: Gabriel Borges