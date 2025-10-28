Deputado Munir Neto articula liberação para taxistas de Volta Redonda

O deputado estadual Munir Neto articulou a liberação para os 257 taxistas registrados na prefeitura de Volta Redonda trafegarem na faixa seletiva da Avenida Brasil, assim como os táxis do município do Rio. A medida foi tomada após uma reunião do parlamentar, ao lado da deputada federal Laura Carneiro e de uma comissão de taxistas de Volta Redonda, com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

“Eu fui procurado pelo Hilquias Lopes, nosso amigo e parceiro, líder comunitário do bairro Santo Agostinho, e pelo Clóvis Barbosa, presidente da Cooperaço, uma das maiores cooperativas de táxi do município, com essa demanda, para que os taxistas possam trafegar livremente na seletiva da Avenida Brasil, evitando os engarrafamentos, diminuindo o tempo de viagem e economizando combustível, beneficiando não só os motoristas, mas também os passageiros”, afirmou Munir, destacando que a deputada Laura Carneiro articulou a reunião com Paes. “Fomos muito bem recebidos pelo prefeito, e a Laura foi fundamental, organizando esse encontro”.

O deputado explicou que será feito uma listagem de todos os taxistas cadastrados na Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte Urbano (SMTU) de Volta Redonda, que será enviada, junto com um ofício do prefeito Antônio Francisco Neto solicitando a liberação, ao prefeito Eduardo Paes. “Esse processo deve levar cerca de uma semana, vai ser rápido”, pontuou Munir.

O prefeito Eduardo Paes destacou que a partir da liberação os táxis de Volta Redonda estarão sujeitos às mesmas regras dos táxis do município do Rio, podendo utilizar a faixa seletiva do BRT (Bus Rapid Transit – Transporte Rápido por Ônibus). “Os taxistas de Volta Redonda poderão trafegar livremente, não ficarão presos no engarrafamento e terão acesso mais rápido ao aeroporto (Galeão), por exemplo. Então, pessoal de Volta Redonda, vamos usar os táxis porque a viagem vai ser mais rápida”, salientou.

A deputada federal Laura Carneiro destacou que a disposição para o diálogo e as parcerias traz a “melhor solução” para os trabalhadores do táxi e os usuários do serviço.

“Os taxistas de Volta Redonda tiveram a grande ideia de procurar o Munir, que junto com Paes sempre pensa na melhor solução para o trabalhador, para que possam ganhar seu dinheiro e cuidar da suas famílias da melhor forma possível. O diálogo é sempre a melhor saída, agradeço ao empenho do Munir e do prefeito Eduardo Paes em atender essa solicitação tão importante para os taxistas de Volta Redonda”, disse a deputada.

Um dos representantes dos taxistas, Hilquias Lopes afirmou que a medida vai beneficiar taxistas, passageiros comuns e empresas que utilizam os serviços das cooperativas de táxi.

“Nós fazemos parte de uma cooperativa com 70 táxis em Volta Redonda, que atendem empresas – sendo a maior delas a CSN – e usuários comuns, que vão ao Rio visitar os pontos turísticos, embarcar em aeroportos, etc. Os táxis enfrentam muitos problemas no trânsito, e sabemos que a Avenida Brasil é uma via municipal, com uma pista exclusiva onde os táxis da cidade do Rio têm a prerrogativa de circular livremente. Nós decidimos pleitear isso junto ao prefeito Eduardo paes, e para chegar até ele acionamos o Munir, que prontamente nos atendeu e marcou essa reunião. Agora nossos táxis circulam em pé de igualdade com os da cidade do Rio, isso foi muito bacana da parte do prefeito. E agradecemos muito ao empenho do deputado Munir, que foi fundamental”, afirmou Hilquias.