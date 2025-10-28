Mulher morre após passar mal em academia no Centro de Barra Mansa

Uma mulher de 58 anos, identificada como Maria Cristina, morreu no fim da tarde desta terça-feira (dia 28) após passar mal durante o treino na academia Fábrica de Monstros, localizada na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. Segundo as primeiras informações, ela sofreu um mal súbito.

Equipes da academia prestaram socorro imediato, utilizando o desfibrilador e todos os procedimentos de emergência recomendados, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. No entanto, a vítima, que era hipertensa, não resistiu e morreu ainda no local.

Uma amiga que a acompanhava passou mal ao presenciar a situação e precisou ser atendida na Santa Casa de Misericórdia. As causas do mal súbito ainda não foram determinadas e o caso segue em apuração.

A Fábrica de Monstros pertence ao influenciador e fisiculturista Leo Stronda, que idealizou a rede como um Centro de Treinamento (CT) voltado para alta performance e resultados.

Em nota, a Fábrica de Monstros CT Barra Mansa lamentou a fatalidade e disse que, assim que a aluna passou mal, foram iniciados todos os procedimentos de emergencia disponíveis, inclusive com a ajuda de dois médicos presentes no local, realizando manobras de reanimação e o desfibrilador DEA que academia possui. “Infelizmente, apesar de todos os esforços e da pronta atuação de nossa equipe e dos profissionais de saude presentes, a aluna velo a óbito. Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor. Estamos prestando todo o apoio necessário e à disposição para colaborar com as autoridades e familiares no que for preciso”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais.

Foto: Reprodução/Redes Sociais