Caminhão tomba na descida da Serra das Araras e deixa trânsito lento em Piraí

Um caminhão que transportava chapas de MDF tombou na tarde desta quarta-feira (dia 29) na descida da Serra das Araras, em Piraí. O acidente ocorreu na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deixou uma faixa ocupada e uma vítima teve ferimentos leves. Até o início da noite, não havia previsão para o destombamento do veículo.

Segundo a concessionária RioSP, o tráfego segue lento entre o km 230 e o km 225, com os veículos fluindo apenas pela faixa da direita.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

Foto: Reprodução