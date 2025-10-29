Jovem é preso em Barra Mansa por perseguição e ameaças a ex-namorada

Em mais uma ação de combate à violência contra a mulher, a Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na tarde desta quarta-feira (dia 29), um homem de 26 anos acusado de perseguir e ameaçar sua ex-namorada.

Contra o investigado havia um mandado de prisão preventiva, expedido no último dia 27 pelo Juizado de Violência Doméstica, Familiar e Especial Adjunto Criminal de Barra Mansa, em razão das reiteradas ameaças e perseguições contra a vítima. A prisão foi cumprida por agentes da 90ª DP na Rua D, bairro Getúlio Vargas. O homem será transferido para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

“O cumprimento de mandados como este reafirma o compromisso da Polícia Civil com a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores”, destacou o delegado responsável pela unidade.

A população pode colaborar denunciando casos de violência contra a mulher pelo Disque Denúncia, via WhatsApp, no número (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação