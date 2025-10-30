Funcionário terceirizado é flagrado com droga dentro da CSN e levado à 93ª DP

Um colaborador da empresa CBSI, que presta serviços à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), foi conduzido à 93ª DP (Volta Redonda) após ser flagrado com uma pequena quantidade de droga, na manhã desta quinta-feira (dia 30).

De acordo com o registro do 28º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência aconteceu por volta das 7h50, no bairro Nossa Senhora das Graças. A guarnição foi acionada pelo Ciosp para prestar apoio a um funcionário da CSN, que havia abordado o trabalhador terceirizado ao encontrar o entorpecente em sua posse.

O suspeito, de 23 anos, foi levado à delegacia, onde foi autuado por porte de drogas, conforme o artigo 28 da Lei de Entorpecentes. Após o registro, ele foi liberado. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.