Homem é preso em Três Rios acusado de manter relação com menina de 12 anos

Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta quinta-feira (dia 30), um criminoso acusado de estupro contra uma menina de apenas 12 anos. A ação ocorreu após investigação desenvolvida no Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Niam) da unidade. O criminoso foi capturado no bairro Cidade Nova, em Três Rios.

As diligências tiveram início imediatamente após a denúncia do caso. A mãe da vítima relatou caso que o criminoso vinha mantendo relações com a filha dela e testemunhas viram o homem beijando a menina na rua. Os agentes identificaram a localização do bandido e capturaram ele em sua residência.