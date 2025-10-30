Morre Daher Inácio, um dos grandes incentivadores do futebol amador de Volta Redonda

O futebol amador de Volta Redonda está de luto. Morreu na noite de quarta-feira (dia 29) Daher Inácio, um dos principais incentivadores do esporte na cidade. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (dia 30) pela Liga de Desportos de Volta Redonda (LDVR), que lamentou a perda “do grande incentivador do futebol regional”.

Daher vinha enfrentando problemas de circulação e necessitava passar por uma cirurgia de angioplastia, mas o procedimento não chegou a ser realizado devido à piora em seu quadro de saúde. Ele também era diabético.

Figura conhecida e respeitada no meio esportivo, Daher dedicou décadas de sua vida ao futebol amador, participando ativamente da organização e do apoio a diversas equipes da cidade, entre elas o Aero Clube, onde construiu parte de sua trajetória.

Em homenagem a ele, a LDVR cancelou a rodada deste fim de semana da Copa Ouro, competição da qual Daher era um dos organizadores. Já os jogos do Master 40 estão mantidos, mas todas as partidas terão um minuto de silêncio em memória do desportista.

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

Foto: Arquivo pessoal