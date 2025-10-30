Homem é baleado dentro da UPA Santo Agostinho e morre no Hospital São João Batista

Um homem de 26 anos, identificado como Pablo dos Santos Ferreira, foi baleado dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, na noite da quarta-feira (dia 29). Segundo a Polícia Militar, o atirador entrou no local vestindo roupas pretas e efetuou vários disparos contra a vítima, que aguardava atendimento médico para a namorada.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. A perícia da Polícia Civil recolheu cinco estojos e duas jaquetas de calibre 9mm na cena do crime.

De acordo com informações repassadas pela prefeitura, as imagens das câmeras de monitoramento da unidade e das ruas próximas já foram encaminhadas às autoridades responsáveis pela investigação.

A vítima, segundo a PM, possuía oito anotações criminais – sendo duas por tráfico de drogas, cinco por homicídios e uma por violência contra a mulher – e era procurada pela Justiça.

Horas após o crime, a Polícia Militar encontrou, em Pinheiral, um veículo suspeito de ter sido usado na fuga. O carro passou por perícia, e documentos foram apreendidos e levados para a delegacia. O caso está sendo investigado pela 93ª DP (Volta Redonda).