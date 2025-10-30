Mais de 50% da nova Serra das Araras está pronta; trecho de subida deve ser liberado no início de 2026

Quem trafega pela pista atual no sentido São Paulo já pode visualizar o novo traçado das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras; serão 8 km em cada sentido. Em pouco mais de 18 meses de obras, a RioSP, uma empresa Motiva, já avançou 50% com a construção das novas pistas que hoje recebem grande fluxo de veículos, principalmente de cargas que circulam no eixo Rio-São Paulo. As melhorias fazem parte de um conjunto de obras que promoverão uma importante mudança logística do transporte no país.

O projeto inclui a construção de um novo traçado com 4 faixas na pista de subida (sentido São Paulo) e 4 na pista descida (sentido Rio de Janeiro), 3 passarelas para os moradores da região, 2 rampas de escape na pista de descida para promover mais segurança para os caminhoneiros, 24 viadutos e novo limite de velocidade, de 80km, que poderá reduzir o tempo de viagem.

Avanço das obras

Neste mês, a obra chegou a 50% de execução

Todas as frentes de trabalho em andamento (34 no total)

24 novos viadutos: primeiro foi entregue em maio desse ano e 8 serão entregues ainda no primeiro trimestre de 2026

2.500 colaboradores trabalhando na obra, no período diurno e noturno

210 vigas dos novos viadutos já produzidas e 102 lançadas. O processo de fabricação acontece no canteiro de obras localizado em Paracambi e permite que a produção seja eficiente

Próximas entregas

Os oito novos viadutos que serão liberados no início do ano que vem já serão utilizados para o fluxo de veículos que seguem sentido São Paulo. Com isso, a concessionária irá trabalhar no trecho atual da pista de subida para avanço das obras. A previsão é que as duas pistas estejam prontas em 2027.

Desmontes de rochas

As atividades continuam de segunda a quinta, das 13h às 15h. Para que aconteçam com segurança, é realizado o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi. O tráfego na pista sentido Rio de Janeiro (descida da Serra das Araras) não sofre alteração para o motorista.

Para essa operação, é utilizada a técnica de ‘fogo cuidadoso’ – quando há controle de vibração e redução de ruído. Toda a operação foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes.

Foto: Divulgação/RioSP