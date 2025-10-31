Câmara de Volta Redonda anuncia concurso público com 11 vagas

O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Edson Quinto (PL), anunciou na tarde de quinta-feira (dia 30), a realização de um novo concurso público. O edital, que será lançado em novembro, prevê 11 vagas, sendo 10 para o cargo de Agente Legislativo e um para Agente Contábil do Legislativo. O responsável pela organização do concurso será o Instituto IBDO de Gestão e Projetos, sob a coordenação da Comissão Especial do Concurso Público

“A assinatura do contrato realizada hoje marca oficialmente o início do nosso concurso público. Serão ofertadas dez vagas para o cargo de agente legislativo e uma para o setor contábil. A partir de agora, todo o processo ficará sob responsabilidade da empresa contratada e da comissão instituída pela Câmara, que garantirá total transparência e ampla divulgação para a população de Volta Redonda. No último concurso, tivemos mais de dois mil inscritos, e acreditamos que, desta vez, o número ultrapasse três mil candidatos. Este é um marco importante na história do Poder Legislativo de Volta Redonda”, destacou Edson Quinto.

Os Agentes Legislativos terão carga horária de 30 horas semanais e remuneração inicial de R$ 2,3 mil, além de plano de saúde e demais benefícios previstos na legislação vigente. O Agente Contábil do Legislativo contará com as mesmas condições trabalhistas, conforme as normas internas da Casa. No entanto, o salário ainda não foi divulgado.

Os meios para o pagamento das taxas de inscrição e as datas das provas ainda não foram definidos. O edital oficial deverá ser publicado no site oficial da Câmara de Volta Redonda e no portal do Instituto IBDO com todas as regras e informações do concurso.