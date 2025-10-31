Samba dos Soberanos agita Volta Redonda com feijoada, feira de artesanato e muito samba no feriado de 15 de novembro

O feriado de 15 de novembro será de muita alegria, boa comida e música em Volta Redonda. O evento Samba dos Soberanos, com o tema “Samba com Feijoada”, promete reunir amigos, famílias e amantes do samba a partir das 11h, no Clube Fotofilatélico, localizado na Rua Dezenove, nº 21 – Vila Santa Cecília.

Com uma proposta que valoriza o samba de raiz e celebra a cultura popular brasileira, o evento contará com a animação do grupo Realce e do DJ Muffin, garantindo um repertório variado entre clássicos do samba e sucessos que prometem colocar todo mundo para dançar. A tradicional feijoada será servida durante o dia, em um clima de confraternização e energia positiva.

Além da música e da gastronomia, o público vai aproveitar uma feira de artesanato com produtos locais, espaço de tatuagem artística, além de outras atividades culturais que tornam o evento uma experiência completa — unindo arte, cultura e diversão em um mesmo ambiente.

Os ingressos do 1º lote já estão disponíveis e podem ser adquiridos diretamente pelo WhatsApp, de forma prática e segura.

🎟️ Valores:

• Ingresso individual: R$ 20,00

• Ingresso + Feijoada: R$ 40,00

📲 Compre agora: WhatsApp (24) 99827-8958 ou neste link

Segundo os organizadores, o evento busca fortalecer o cenário cultural e musical da cidade, valorizando artistas e empreendedores locais, além de oferecer ao público uma vivência marcada por boa música, sabores e encontros. “O Samba dos Soberanos é um convite à celebração da alegria, da amizade e da cultura do samba. Queremos criar uma experiência inesquecível, com boa música, gastronomia e um ambiente acolhedor para todos”, destaca a produção do evento.

Data: 15 de novembro (sábado – feriado nacional)

Horário: A partir das 11h

Local: Clube Fotofilatélico – Rua Dezenove, 21 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda (RJ)

Instagram: @sambadossoberanos

Foto: Divulgação