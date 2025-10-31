Conhecido da polícia de VR, Bicinho integra lista de líderes do CV que vão para presídios federais

Um velho conhecido das forças de segurança de Volta Redonda está entre os dez integrantes do Comando Vermelho (CV) que o governo do Rio de Janeiro pretende transferir para penitenciárias federais. Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho, de 39 anos, apontado como integrante da chamada “Comissão do Comando Vermelho”, a cúpula nacional da facção, está atualmente isolado em Bangu 1, aguardando autorização judicial para a remoção.

Segundo o governo estadual, Bicinho é um dos sete líderes considerados prioritários para transferência após a megaoperação realizada na terça-feira (dia 28) nos complexos da Penha e do Alemão. A ação mobilizou cerca de 2.500 agentes das polícias Civil e Militar e deixou ao menos 119 mortos, entre eles quatro agentes de segurança e 115 suspeitos.

Preso em Volta Redonda há 13 anos

Bicinho ganhou destaque na região Sul Fluminense em 2011, quando foi capturado pela equipe do então delegado Alexandre Leitte, titular da 93ª DP. A prisão ocorreu na casa da mãe do criminoso, no bairro Dom Bosco. Ao notar a chegada dos policiais civis, ele tentou fugir se jogando no Rio Paraíba do Sul. Houve disparos, e ele acabou nadando de volta para a margem, onde foi detido.

Na época, havia contra ele quatro mandados de prisão por homicídio, associação criminosa e tráfico de drogas.

De Bangu 3 para Bangu 1

Nos últimos anos, Bicinho estava detido na ala 7 do presídio de Bangu 3, mas foi transferido para Bangu 1 após a operação que motivou o pedido de remoção dos líderes da facção. Ele permanece em isolamento enquanto aguarda decisão da Justiça.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), responsável pela análise técnica e execução das transferências, informou que já solicitou dez novas vagas em penitenciárias federais destinadas a presos de alta periculosidade.

“A medida depende de autorização judicial e será atendida assim que os trâmites legais forem concluídos”, afirmou o órgão em nota.

Foto: Reprodução