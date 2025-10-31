Mãe faz apelo emocionado por notícias do filho desaparecido em Volta Redonda

Dez dias após o desaparecimento de Wesley dos Santos Silva Henrique, de 30 anos, a mãe do rapaz, Rosilene dos Santos Silva, fez um apelo emocionado nas redes sociais nesta sexta-feira (dia 31). Em meio à dor e à incerteza, ela pediu ajuda para localizar o filho, desaparecido desde a noite de 21 de outubro, em Volta Redonda.

“Cada dia que passa essa dor só aumenta”, desabafou Rosilene em vídeo. “Sepultei minha mãe há dois anos e, com o tempo, a dor vai diminuindo, porque a gente entende que a morte existe. Mas essa dor, de não saber onde meu filho está, é insuportável. Cada corpo que chega ao IML eu corro desesperada. Só quero enterrar meu filho, não importa o que tenha acontecido. Peço ajuda como mãe: cadê o corpo do meu filho?”, questionou, emocionada.

O caso

Morador do bairro Belo Horizonte, Wesley foi visto pela última vez por volta das 22h, após sair do curso de Enfermagem da Cruz Vermelha, em Barra Mansa. Segundo a família, ele trabalha em uma farmácia de manipulação e também como mototaxista por aplicativo para complementar a renda. Wesley é pai de um menino de 6 anos.

Rosilene contou que o filho tinha planos ambiciosos. “Em 2026, ele ia fazer faculdade de Medicina. Meu esposo, que é padrasto dele, se formou no exterior, e estávamos programando para ele ir também. Por isso, trabalhava tanto, para quitar as contas”, afirmou.

Na noite do desaparecimento, Wesley vestia calça e tênis brancos e um casaco preto. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Volta Redonda.

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Wesley seja comunicada à Polícia Militar, pelo telefone 190, à Polícia Civil, pelo número (24) 98833-8163, ou diretamente aos familiares, pelo (24) 99267-9548.

Fotos: Reprodução