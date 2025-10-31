Federação afasta Barra Mansa do Campeonato Estadual da Série B2 por suspeita de manipulação de resultados​​​​​​

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) decidiu nesta quinta-feira (dia 30) afastar o Barra Mansa do Campeonato Estadual da Série B2 de Profissionais de 2025, até que a questão seja julgada pela Justiça Desportiva. A medida foi tomada após a detecção de indícios de manipulação de resultados na partida contra o Paraty, realizada no último dia 26, no estádio Leão do Sul, na Colônia Santo Antônio, quando a equipe barra-mansense foi derrotada por 2 a 1 na 6ª rodada da Taça Maracanã.

​A decisão está formalizada na Resolução da Presidência RDP Nº 036/25, assinada por Rubens Lopes da Costa Filho, presidente da FERJ. O documento cita evidências obtidas por monitoramento de apostas, relatórios de integridade da empresa global Sportradar, súmula e relatório do delegado da partida.​​​​​​Segundo o relatório, o resultado do primeiro tempo, no qual o Leão do Sul, como é conhecido, teria sofrido pelo menos dois gols, foi potencialmente manipulado para ganhos patrimoniais ilícitos. Pelo menos cinco atletas do clube aparecem como investigados, inclusive por suspeita de participação em outras partidas com indícios de manipulação.

​“Considerando a necessidade imperiosa de zelar pela integridade das competições, resolve-se afastar o Barra Mansa FC até que a matéria seja decidida pela Justiça Desportiva”, afirma a resolução.

​A FERJ também determinou a suspensão dos registros de todos os atletas que atuaram na partida, tornando-os inelegíveis para competições organizadas pela entidade até o final da temporada de 2025 ou julgamento definitivo, o que ocorrer primeiro. O caso será encaminhado ao Poder Judiciário Estadual, Ministério Público, autoridade policial e ao Judiciário Desportivo, para as providências legais e esportivas cabíveis. Os atingidos têm direito de apresentar recurso conforme o estatuto da federação.

Tradição do Leão do Sul

​Fundado em 15 de novembro de 1908, o Barra Mansa FC profissionalizou-se em 1911, sendo considerado um dos clubes pioneiros do futebol brasileiro. Nas décadas de 1920 a 1960, o clube era visto como um furacão nos gramados, conhecido como Leão do Sul, temido pelos adversários. Nesse período, conquistou títulos importantes, como o de campeão fluminense de 1953 e super-campeãofluminense de 1953, organizados pela extinta Federação Fluminense de Desporto.

​Nos anos 1970 e 1980, o clube passou por uma fase discreta, sem conquistas relevantes, mas voltou a se destacar na década de 1990. Em 1995, o Barra Mansa foi campeão do Módulo Intermediário do Campeonato Carioca. Na época, o regulamento previa que o campeão e o vice subissem para a elite do futebol carioca, mas, por decisão da FERJ, essa promoção não foi permitida, apesar da façanha esportiva.

​Entre os grandes nomes que vestiram a camisa do clube está Jair da Rosa Pinto, o Jajá de Barra Mansa, que também jogou por Vasco, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo e pela Seleção Brasileira. O Barra Mansa ainda soma títulos como a Copa Vale do Paraíba de 1968, a Taça Santos Dumont e o campeonato da segunda divisão do Campeonato Carioca em 2014.

Impacto esportivo

​O afastamento do Barra Mansa pode alterar a classificação do Campeonato Estadual da Série B2, afetando os clubes que disputam o acesso à Série B1 em 2026. A FERJ enfatizou que a medida visa garantir a integridade das competições, evitando que o resultado das próximas partidas da equipe comprometa a justiça esportiva do torneio. ​Mesmo com a derrota, a equipe do Sul do Estado se manteve na oitava colocação, com dois pontos marcados, e voltaria a campo no próximo domingo (dia 2), quando enfrentaria o líder Santa Cruz, no estádio da Rua Bariri, em Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Diretoria reage à suspensão e diz confiar na apuração da verdade

A diretoria executiva do Barra Mansa Futebol Clube se manifestou, na tarde de quinta-feira (dia 30), sobre a decisão da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) que afastou o clube do Campeonato Carioca da Série B2 de Profissionais de 2025, por suspeita de manipulação de resultados. Em nota publicada nas redes sociais, o clube afirmou ter recebido a notícia “com profunda tristeza”, mas garantiu que já está adotando todas as medidas cabíveis para comprovar sua inocência e buscar o retorno imediato à competição.

Segundo a diretoria, dois atletas foram dispensados logo após a partida, como parte das providências internas adotadas. O comunicado também informou que o contrato de gestão com o empresário responsável pela equipe está suspenso até a conclusão das apurações.

“Não há, até o momento, qualquer processo ou inquérito instaurado contra o clube. A medida adotada pela FERJ trata-se de uma suspensão temporária do direito de atuar, com o objetivo de permitir que o Barra Mansa preste todos os esclarecimentos necessários”, informou a diretoria.

O clube disse ainda que vai apresentar toda a documentação e provas de sua idoneidade dentro do prazo estabelecido pela federação, reafirmando “o compromisso com a ética, a transparência e o respeito às normas esportivas”.

“Confiamos que a verdade prevalecerá”, concluiu a diretoria executiva.

Foto: Reprodução