Colisão entre três carretas interdita faixas da Dutra, em Barra Mansa

Uma colisão envolvendo três carretas interditou parcialmente a Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 23h da quinta-feira (dia 30) na altura do km 280 da pista sentido São Paulo, próximo ao bairro Bocaininha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém se feriu. Os motoristas foram orientados a preencher a Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST).

Equipes da concessionária RioSP ainda estão no local nesta sexta-feira (dia 31) para realizar a remoção de duas das carretas envolvidas, o que pode gerar retenções no trecho.

A PRF orienta os motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pelo local.

Foto: Divulgação/PRF