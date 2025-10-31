Feijoada de Jorge: Samba com Feijão traz o lendário Cacique de Ramos a Volta Redonda em evento beneficente

O samba vai ecoar no Clube Comercial de Volta Redonda no próximo dia 30 de novembro, com a chegada da Feijoada de Jorge: Samba com Feijão, um evento que une solidariedade e cultura popular brasileira. O lendário Cacique de Ramos, um dos maiores símbolos do samba carioca e patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro, será a grande atração da festa promovida pelo Instituto Dagaz. O evento será realizado das 11h às 20h e promete transformar o clube em um verdadeiro terreiro do samba, com duas apresentações especiais do Cacique, além de atrações locais e uma deliciosa feijoada.

Diretamente do Rio de Janeiro, o Cacique de Ramos chega a Volta Redonda trazendo ritmistas, passistas. musas e o autêntico partido alto que marcou gerações. No palco, o público poderá vivenciar dois grandes momentos do Cacique: o grupo Caciqueando, que resgata o melhor do samba de raiz com repertório de clássicos como “O Show Tem Que Continuar”, “A Batucada dos Nossos Tantãs”, “Fada”, “Pela Hora” e “Nos Braços da Batucada”, entre outros sucessos, e o Quintal do Cacique, que encanta o público com um repertório que inclui sambas autênticos, contemporâneos e sambas-enredo, unindo-se a apresentação da Corte do Bloco em uma mescla que traduz o samba no terreiro e a força do bloco original.

O esquenta da festa fica por conta de Léo Mitto e do grupo Empolga Samba, convidados especiais do Cacique de Ramos, garantindo o clima perfeito para abrir a roda. A apresentação será comandada pelo comunicador Tico Balanço, prometendo muita animação e interação com o público durante todo o evento.

Além de muito samba e cerveja gelada, os participantes poderão saborear uma deliciosa feijoada, preparada especialmente para a ocasião. Toda a renda arrecadada será revertida para o Instituto Dagaz e para a APADEFI (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda), instituições que desenvolvem importantes trabalhos sociais e educativos na cidade e na região.

“Acreditamos na cultura como ferramenta de transformação social. Este evento é mais do que uma celebração do samba, é uma forma de unir a comunidade em prol da solidariedade, fortalecendo o trabalho que fazemos junto a crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade. Ficamos muito felizes em poder contar com parceiros que acreditam nesse propósito”, destaca Marinez Fernandes, presidente do Instituto Dagaz.

A Feijoada de Jorge: Samba com Feijão é uma realização do Instituto Dagaz, com patrocínio da CSN, via Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, e conta com o apoio do Clube Comercial, da APADEFI, da MF Consultorias e do comunicador Tico Balanço.

O presidente do Clube Comercial, Munir Neto, reforça o compromisso do clube com ações culturais e sociais: “O Clube Comercial está de portas abertas para eventos dessa natureza. É sempre uma honra apoiar instituições como o Dagaz e a Apadefi, que fazem um trabalho exemplar onde o poder público muitas vezes não alcança. Com certeza, essa festa será um sucesso e terá sempre o nosso apoio.”

O evento será realizado no Clube Comercial, localizado na Rua Jofre Catapreta, nº 50, Bairro Colina, Volta Redonda, das 11h às 20h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla https://www.sympla.com.br/evento/feijoada-de-jorge-samba-com-feijao/3196218?share_id=whatsapp. A classificação é de 18 anos — não será vendida bebida alcoólica para menores, e a entrada de menores só será permitida acompanhados de responsáveis.

Serviço

Evento: Feijoada de Jorge: Samba com Feijão

Data: 30 de novembro (sábado)

Horário: das 11h às 20h

Local: Clube Comercial — Rua Jofre Catapreta, nº 50, Bairro Colina, Volta Redonda

Ingressos: à venda no Sympla https://www.sympla.com.br/evento/feijoada-de-jorge-samba-com-feijao/3196218?share_id=whatsapp

Classificação: 18 anos (não será vendida bebida alcoólica para menores de idade) entrada de menores somente acompanhado de responsáveis

Realização: Instituto Dagaz

Patrocínio: CSN, via Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa — Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro

Apoio: Clube Comercial, APADEFI, MF Consultorias e Comunicador Tico Balanço

Garanta já o seu ingresso e venha caciquear!