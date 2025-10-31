PF prende caminhoneiro com cerca de 170kg de drogas na Dutra, em Piraí

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta sexta-feira (dia 31), em flagrante um caminhoneiro que transportava cerca de 30 kg de cocaína e 140 kg de maconha. A droga estava oculta em meio à carga do caminhão, que foi interceptado na Rodovia Presidente Dutra.

A abordagem foi realizada na altura do município de Piraí/RJ, durante uma barreira policial montada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ). A ação faz parte de uma estratégia de combate permanente ao tráfico interestadual de armas e drogas com destino ao estado do Rio de Janeiro e contou com a ajuda dos cães de faro do Canil da DRE.

De acordo com as investigações, o caminhão vinha de São Paulo e a carga ilícita seria distribuída em comunidades da capital fluminense dominadas por uma das maiores facções criminosas do estado..

O motorista, o caminhão e a droga foram levados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para a lavratura do auto de prisão em flagrante. O preso será, em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

A ação se insere no contexto dos esforços empreendidos pela Operação Redentor 2, visando a implementação das diretrizes determinadas pelo STF no âmbito da ADPF 635, com foco no aumento dos recursos humanos e materiais empregados no combate à criminalidade violenta no estado do Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação