Passageira de aplicativo morre baleada na Linha Amarela

Um confronto armado entre traficantes na tarde desta sexta-feira (dia 31) terminou com a morte da jovem Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, na Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Bárbara estava como passageira de um carro por aplicativo quando foi baleada na cabeça durante o tiroteio, ocorrido na altura da Vila do Pinheiro, próximo ao Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados após relatos de intenso confronto entre criminosos de facções rivais – há informações de que integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) teriam se confundido e atirado contra o próprio grupo ao tentar realizar um arrastão na região.

A passageira foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Outro homem, que portava um fuzil segundo a PM, também foi atingido e levado para a mesma unidade de saúde, onde passou por cirurgia e permanece internado.

O motorista do aplicativo, que não se feriu, relatou à polícia que ouviu diversos disparos assim que entrou na Linha Amarela, por volta das 14h30, e percebeu que a passageira havia sido atingida.

Durante a ação, os policiais apreenderam um fuzil, munições e carregadores.

O tiroteio ocorre dias após uma megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos, intensificando o clima de tensão na capital fluminense.

A 21ª DP (Bonsucesso) instaurou inquérito para investigar o caso e identificar os responsáveis pelos disparos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais