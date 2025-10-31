Morre em Volta Redonda o advogado e desembargador aposentado Roberto de Abreu e Silva, aos 80 anos

Morreu nesta sexta-feira (dia 31), em Volta Redonda, o advogado e desembargador aposentado Roberto de Abreu e Silva, aos 80 anos. Ele estava internado no Hospital Vita (Vitinha), mas a causa da morte não foi divulgada.

O velório será realizado neste sábado (1º de novembro), a partir das 9h, no Portal da Saudade, e o sepultamento está previsto para as 14h, no mesmo local.

OAB-VR decreta luto

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Volta Redonda divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do jurista e destacando sua trajetória na magistratura e na advocacia. “Em homenagem à sua trajetória, decretamos três dias de luto oficial. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de profissão, expressando nossos mais sinceros sentimentos e respeito pela história e dedicação do colega”, diz o comunicado assinado pela OAB-VR.

Nas redes sociais, colegas, ex-alunos e admiradores expressaram condolências e lembraram com carinho a figura de Roberto de Abreu e Silva, descrito como “um marco jurídico do Sul Fluminense”.

“Grande desembargador e professor. Pessoa simples e empática. Um marco jurídico do Sul Fluminense. Deus conforte os familiares”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Foi meu professor de Direito Civil na UBM. Excelente professor e um ser humano incrível. Ficará nas nossas memórias com gratidão pelo que fez e ensinou”.

Foto: Reprodução