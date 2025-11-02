Suspeito é preso com drogas e rádio transmissor em ação da PM no Vila Brasília, em VR

Um jovem de 24 anos foi preso na noite desse sábado (dia 1º) em uma ação da Polícia Militar, na Vila Brasília, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e encaminhada à 93ª DP.

Segundo o registro policial, equipes do 28º Batalhão receberam denúncias de moradores informando que um suspeito, usando blusa preta e mochila verde e prata, estaria vendendo drogas no escadão que liga o bairro Coqueiro à Vila Brasília.

Os policiais montaram um cerco: enquanto o GAT se aproximava pela parte inferior do escadão, agentes do setor reservado subiam pelo lado do Coqueiro. Ao perceber a chegada das viaturas, o homem tentou fugir, mas acabou sendo abordado pela equipe que vinha pela parte de cima.

Com ele, os policiais encontraram 77 gramas de cocaína, 511 gramas de maconha, 16 gramas de crack, além de um rádio transmissor, um celular e R$ 75 em dinheiro. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06) e permaneceu preso.

Foto: Divulgação