Adolescente de 14 anos é apreendido com granada e drogas em Barra Mansa

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na noite de sábado (dia 1º) durante uma operação da Polícia Militar no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada na 90ª DP como ato infracional análogo ao tráfico de drogas e porte ilegal de artefato explosivo.
Segundo o boletim da PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) receberam uma denúncia anônima informando sobre a presença de vários homens armados traficando na região conhecida como “rampa do Getúlio”. Os policiais realizaram um cerco na área e, ao chegarem ao local, os suspeitos tentaram fugir para uma mata próxima.
Um dos jovens foi alcançado e detido. Com ele, os agentes encontraram uma granada e um rádio transmissor. Durante buscas na área, foram apreendidos outro rádio e pequenas quantidades de cocaína (26g) e maconha (10g).
O menor foi encaminhado à 90ª DP, onde o caso foi registrado. Ele não permaneceu apreendido.
Foto: Divulgação
Em pouco tempo estará nas ruas traficando de novo, o raça danada.