Três acidentes em sequência provocam lentidão e interdições na Dutra neste domingo

Pelo menos três acidentes foram registrados na Rodovia Presidente Dutra, no trecho sul fluminense, neste domingo (dia 2), provocando interdições temporárias e lentidão no sentido Rio de Janeiro.

O primeiro ocorreu por volta das 14h, na altura do km 267, em Barra Mansa. Uma carreta perdeu o controle na pista molhada, colidiu contra o barranco e ficou em “L”. Uma caminhonete que seguia logo atrás não conseguiu frear ou desviar e bateu na traseira da carreta, ficando parcialmente imobilizada sob o veículo.

O casal de idosos que estava na caminhonete ficou preso nas ferragens, mas foi socorrido com ferimentos leves pelas equipes de resgate e encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A pista no sentido Rio precisou ser totalmente interditada, e a concessionária implantou um plano de contingência do km 264 ao km 267, utilizando a pista sentido São Paulo em mão dupla. A via foi liberada por volta das 17h.

Pouco depois, outra ocorrência foi registrada na altura do km 278, em Barra Mansa, envolvendo uma carreta e um automóvel. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Um terceiro acidente foi registrado na descida da Serra das Araras, no km 226, também no sentido Rio. Não há informações sobre vítimas ou detalhes do ocorrido. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi deslocada para averiguar a situação e esta notícia poderá ser atualizada em breve.

