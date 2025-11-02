Carga especial deve descer a Serra das Araras neste domingo

A carga especial de mais de 800 toneladas que segue pela Via Dutra com destino ao Porto de Itaguaí realizará uma nova movimentação neste domingo (dia 2), com passagem pela Serra das Araras. A operação exigirá alterações no tráfego para garantir a segurança dos usuários.

A RioSP, uma empresa Motiva, em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a empresa responsável pelo transporte, acompanhará todo o deslocamento do conjunto transportador e fará o bloqueio total da pista de subida (sentido São Paulo), a partir das 23h do domingo (dia 2) até as 7h da segunda-feira (dia 3). O conjunto transportador, que está estacionado em local seguro no km 233, em frente ao posto da PRF, em Piraí, seguirá pela Serra das Araras — pela pista de subida (sentido São Paulo) — até o km 221, em Paracambi, onde fará uma nova parada.

Confira a previsão de deslocamento:

Domingo (02/11)

• 8h: Início dos serviços preparatórios para a passagem da carga, com possíveis interdições parciais na pista de subida (sentido São Paulo).

• 22h: Início do deslocamento da carga, no km 233.

• 23h: Fechamento total da pista de subida (sentido São Paulo), no km 223,5 sul (sentido São Paulo), em frente à balança de Paracambi.

Segunda-feira (03/11)

• 7h: Término do deslocamento e previsão de liberação total do tráfego.

Orientações aos motoristas

A RioSP reforça seu compromisso com a segurança e orienta os motoristas a programarem sua viagem com antecedência. Durante o fechamento da pista de subida — das 23h de domingo às 7h de segunda-feira — todo o trecho estará devidamente sinalizado. Equipes de Operações da concessionária e da PRF estarão no local para orientar o tráfego.

Os motoristas que passarem pela região no sentido Rio de Janeiro devem redobrar a atenção à sinalização e respeitar os limites de velocidade.

As datas e horários poderão sofrer alterações em função de ajustes operacionais dos envolvidos na operação ou por condições meteorológicas.

Foto: Divulgação/RioSP