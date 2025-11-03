Após ciúmes, mulher é presa por matar vítima a facadas na frente da filha de 6 anos em Resende

A Polícia Civil de Resende cumpriu nesta segunda-feira (dia 3) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 24 anos, investigada pelo crime de homicídio qualificado, em Resende. O crime ocorreu em setembro do ano passado. De acordo com a 89ª DP, sob coordenação do delegado Michel Floroschk, a prisão foi decretada pela 1ª Vara Criminal da cidade.

A investigação apontou que o crime foi motivado por ciúmes, depois que a vítima – um homem de 27 anos – negou à autora o acesso ao seu telefone celular. Durante o ataque, a mulher desferiu golpes de faca que causaram a morte do rapaz, na presença da filha de seis anos. Testemunhas relataram que a vítima já havia sido agredida com faca em outras ocasiões, mas não havia registrado ocorrência.

Após a autorização judicial, agentes da 89ª DP localizaram a investigada em sua residência, notificaram-na e a conduziram à delegacia. Ela permanece à disposição da Justiça, aguardando transferência para o sistema prisional.