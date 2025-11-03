Condenado por estuprar criança de 9 anos é preso em Resende; crime ocorreu em 2014

Agentes da 89ª DP (Resende), coordenados pelo delegado Michel Floroschk, prenderam nesta segunda-feira (dia 3) um homem de 56 anos condenado a 15 anos e 6 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 2014.

As investigações comprovaram que o autor se aproveitava da ausência dos familiares para praticar atos de conotação sexual contra a vítima, que na época tinha 9 anos de idade.

A apuração conduzida pela equipe da 89ª DP reuniu provas que demonstraram a autoria e materialidade do crime, resultando no indiciamento do autor, posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e condenação judicial.

Em posse do mandado, agentes da 89ª DP localizaram a alvo em sua residência. Ele foi cientificado da ordem judicial e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da justiça, aguardando transferência para o sistema prisional.

A Polícia Civil de Resende solicita a colaboração de todos cidadãos de boa vontade para a construção de um ambiente mais seguro na cidade.