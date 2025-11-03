Barra Mansa realiza reunião de alinhamento para ações de resposta no período de chuvas

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, realizou na tarde desta segunda-feira, dia 03, uma reunião de alinhamento para as ações preventivas e de resposta durante o período de chuvas intensas. O encontro aconteceu no gabinete do chefe do Executivo e foi conduzido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), reunindo representantes de diversas pastas e instituições parceiras.

Participaram da reunião as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, Governo, Comunicação Social, Manutenção Urbana, Desenvolvimento Rural, Planejamento Urbano, Saúde e Educação; o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae); a Guarda Municipal; as Defesas Civis Municipal e Estadual; o Conselho Tutelar; o 7º Grupamento de Bombeiro Militar; a Light e a Cruz Vermelha. O encontro teve como objetivo principal reforçar a integração entre os órgãos e alinhar estratégias do Plano de Contingência Municipal para garantir respostas rápidas e coordenadas diante de possíveis ocorrências causadas pelas chuvas.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, destacou a importância do trabalho conjunto e do planejamento antecipado para o enfrentamento do período chuvoso, que teve início em 1º de novembro e segue até 31 de março de 2026, podendo se estender de acordo com as previsões meteorológicas.

– A reunião teve como objetivo reunir todas as secretarias e órgãos envolvidos no Plano de Contingência Municipal, promovendo a integração entre os órgãos municipais, estaduais e entidades privadas. Buscamos alinhar as ações preventivas e de resposta diante de possíveis situações de risco, garantindo segurança e agilidade no atendimento à população – afirmou Daniel Abreu.

Durante o encontro, o coordenador da Defesa Civil Municipal, João Vitor Ramos, apresentou as ações de mitigação e preparação que estão sendo implementadas, destacando os principais pontos de atenção em áreas de risco, como regiões suscetíveis a inundações e deslizamentos. Foram apontadas as localidades com maior vulnerabilidade nos rios que cortam a cidade e as áreas de encostas que exigem monitoramento contínuo.

João Vitor também apresentou as responsabilidades específicas de cada órgão e secretaria envolvida nas ações de resposta, divididas em etapas de prevenção, monitoramento, alerta, alarme e socorro, além de detalhar os locais com sirenes instaladas e os pontos de apoio disponíveis para eventuais emergências.

– Esse trabalho conjunto é essencial para que possamos agir de forma coordenada e eficiente, minimizando riscos e garantindo uma resposta rápida às demandas que possam surgir com as chuvas fortes” – destacou o coordenador.

A Defesa Civil de Barra Mansa mantém canais diretos de atendimento para emergências e orientações à população através dos números 199, (24) 98121-3427 (WhatsApp e ligações) e (24) 3028-9370 (fixo da base). A orientação é que os moradores entrem em contato imediatamente em caso de situações de risco, como deslizamentos, alagamentos ou quedas de árvores.

Fotos: Chico de Assis