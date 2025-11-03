Helicóptero da SES-RJ resgata equipe médica presa na Serra das Araras e garante chegada de órgãos para transplante em Volta Redonda

A aeronave Saúde 02 da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), realizou um pouso nesta segunda-feira (dia 3) na Serra das Araras, para resgatar uma equipe médica que estava presa no trânsito devido às obras de duplicação da rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Os cirurgiões, que captaram 2 rins e um fígado em Macaé, no Norte Fluminense, tinham como destino a cidade de Volta Redonda, no Sul Fluminense. O apoio aéreo foi solicitado por conta da tempo de isquemia, ou seja, o período em que um órgão fica sem fluxo sanguíneo desde a sua retirada do doador até o implante no receptor. O tempo estimado para a chegada da equipe estava atrasado em cerca de três horas. A informação é que o transplante foi realizado no Hospital Unimed.

“A aeronave 02 agiu rapidamente para viabilizar o transplante que ocorreria em Volta Redonda. Levamos cerca de 12 minutos da Serra das Araras até o Hospital em Volta Redonda para chegar com a equipe após o embarque, possibilitando um melhor aproveitamento dos órgãos para transplante”, disse o comandante Coronel Rodrigo Medina, responsável pela SOAer.

Configurado para missões aeromédicas, o segundo helicóptero da SOAer é um modelo H130, que permite uma resposta rápida e eficiente em situações de emergência, transporte de insumos, órgãos e tecidos humanos e no transporte inter-hospitalar neonatal e pacientes adultos. Somente este ano, mais de 170 órgãos foram transportados pela SOAer.