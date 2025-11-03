Helicóptero da SES-RJ resgata equipe médica presa na Serra das Araras e garante chegada de órgãos para transplante em Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

A aeronave Saúde 02 da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), realizou um pouso nesta segunda-feira (dia 3) na Serra das Araras, para resgatar uma equipe médica que estava presa no trânsito devido às obras de duplicação da rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Os cirurgiões, que captaram 2 rins e um fígado em Macaé, no Norte Fluminense, tinham como destino a cidade de Volta Redonda, no Sul Fluminense. O apoio aéreo foi solicitado por conta da tempo de isquemia, ou seja, o período em que um órgão fica sem fluxo sanguíneo desde a sua retirada do doador até o implante no receptor. O tempo estimado para a chegada da equipe estava atrasado em cerca de três horas. A informação é que o transplante foi realizado no Hospital Unimed.

“A aeronave 02 agiu rapidamente para viabilizar o transplante que ocorreria em Volta Redonda. Levamos cerca de 12 minutos da Serra das Araras até o Hospital em Volta Redonda para chegar com a equipe após o embarque, possibilitando um melhor aproveitamento dos órgãos para transplante”, disse o comandante Coronel Rodrigo Medina, responsável pela SOAer.

Configurado para missões aeromédicas, o segundo helicóptero da SOAer é um modelo H130, que permite uma resposta rápida e eficiente em situações de emergência, transporte de insumos, órgãos e tecidos humanos e no transporte inter-hospitalar neonatal e pacientes adultos. Somente este ano, mais de 170 órgãos foram transportados pela SOAer.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.