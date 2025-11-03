Dupla tenta fugir, mas é presa com drogas durante operação no Bom Pastor, em Barra Mansa

Dois homens, de 19 e 23 anos, foram presos nesta segunda-feira (dia 3) durante uma ação conjunta das polícias Militar e Civil no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. A ocorrência aconteceu por volta das 12h45, na Rua Corina dos Santos, nas proximidades da quadra do bairro.

De acordo com a PM, as equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 2ª Companhia realizavam patrulhamento para coibir o tráfico de drogas e outros delitos na região, quando receberam informações sobre a movimentação de suspeitos em uma praça local. Após cerco tático, os policiais conseguiram localizar os dois homens, que tentaram fugir e se esconder em residências próximas, mas foram detidos.

Com eles, foram apreendidos 335 gramas de cocaína, 58 gramas de crack, 179 gramas de maconha, além de rádios transmissores, celulares, dinheiro em espécie e material identificado com a facção criminosa TCP.

Os suspeitos foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa), onde foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação