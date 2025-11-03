Suspeitos de tráfico fogem e deixam para trás grande quantidade de drogas no Três Poços, em Volta Redonda

Policiais militares do 28º BPM apreenderam uma grande quantidade de drogas na tarde desta segunda-feira (dia 3), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A ação aconteceu por volta das 14h30, no interior do conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com a PM, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia recebeu denúncias de que dois homens estariam vendendo entorpecentes nas proximidades do bloco 15 do residencial. Ao chegarem ao local, os suspeitos fugiram em direção à linha férrea próxima ao condomínio.

Durante buscas na área, os agentes encontraram um saco preto com diversas drogas e equipamentos usados no tráfico. No total, foram apreendidos 204 pinos de cocaína, 39 trouxinhas de maconha, 21 pedras de crack, oito frascos de loló, além de rádios transmissores e bases de comunicação.

Todo o material foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado. Os suspeitos ainda não foram localizados.

