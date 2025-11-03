PF deflagra operação contra crimes de exploração sexual infantil na internet em Mangaratiba

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (dia 3), a Operação Harpia para combater a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet.

Policiais federais da Delegacia da PF em Angra dos Reis (DPF/ARS) cumpriram um mandado de busca e apreensão no município de Mangaratiba. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos que subsidiarão o prosseguimento das investigações.

Após não ter sido encontrado em sua residência durante o cumprimento do mandado judicial, o alvo da operação foi localizado pelos policiais federais enquanto dirigia sob influência de álcool, o que levou a sua prisão em flagrante.

A operação faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas pela Polícia Federal na região da Costa Verde, com o objetivo de combater o abuso sexual infantil e investigar crimes cibernéticos praticados na internet.

As investigações vêm sendo conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis, e as ações abrangem os municípios de Angra dos Reis, Paraty, Rio Claro e Mangaratiba, visando identificar e responsabilizar autores de crimes cometidos no ambiente virtual e relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O preso, de 37 anos, foi encaminhado à DPF/ARS para lavratura do auto de prisão em flagrante e, em seguida, será levado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de dirigir sob a influência de álcool, sem prejuízo de outros delitos que podem ser identificados durante o seguimento das investigações.