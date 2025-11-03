Polícias Civil e Militar prendem dupla por tráfico de drogas em Barra Mansa

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de dois jovens, de 19 e 23 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Bom Pastor, conhecido como Lazareto, em Barra Mansa. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (dia 3).

De acordo com a Polícia Civil, os agentes, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT-2) do 28º BPM, flagraram os suspeitos durante patrulhamento na região. Ao perceberem a chegada das equipes, eles tentaram fugir, mas foram rapidamente capturados.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 222 pinos de cocaína, 61 sacolés de maconha, 16 sacolés de cocaína, 146 pedras de crack, além de R$ 41 em espécie, quatro celulares e dois rádios comunicadores.

O material e os detidos foram encaminhados à 90ª DP, onde o caso foi registrado. Eles vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com base nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a Polícia Civil, a operação reforça o compromisso das forças de segurança em combater de forma contínua e integrada o tráfico de entorpecentes na cidade.

Disque Denúncia: WhatsApp (24) 99280-2952 — O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação