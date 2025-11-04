Congestionamento na Serra das Araras chega a 13km devido a acidente registrado pela manhã

O trânsito continua complicado na descida da Serra das Araras no início da noite desta terça-feira (dia 4). Desde o acidente com uma carreta pela manhã, o fluxo segue operando em apenas uma faixa na altura do km 230.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento já chega a 13 quilômetros. A carreta tombou sobre a mureta de proteção e o motorista morreu preso às ferragens. A retirada do veículo exige um processo de transbordo da carga antes do reboque, o que tem atrasado a liberação completa da pista.

A transportadora responsável pelo caminhão foi informada. Equipes da PRF e da concessionária permanecem monitorando o tráfego, que deve ser normalizado apenas após a remoção total da carreta.

Foto: Divulgação/PRF