Ataque de abelhas deixa crianças e adultos feridos e gera pânico no Centro de Três Rios

Um ataque de abelhas causou pânico e corre-corre no Centro de Três Rios, na tarde desta terça-feira (dia 4). O enxame surgiu nas proximidades da Escola Municipal Américo Silva, na Avenida Alberto Lavinas, conhecida como Beira-Rio, e atingiu dezenas de pessoas, entre elas várias crianças.

De acordo com informações das equipes de saúde, 15 crianças deram entrada para atendimento médico e sete permaneciam internadas em observação até o fim da noite, além de dois adultos. O SAMU, a Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto no socorro às vítimas e no controle do enxame. Até o início da noite, o Corpo de Bombeiros mantinha a área isolada para evitar novos ataques.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram cenas de desespero. Em uma das gravações, uma jovem aparece caída no chão, cercada por abelhas, pedindo socorro. Pedestres, feirantes e motoristas abandonaram veículos e pertences para fugir. O trânsito chegou a ser parcialmente interrompido.

Moradores relataram que o ataque teria começado depois que um menino jogou um objeto contra a colmeia, provocando a reação das abelhas. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Nas redes sociais, moradores expressaram revolta e afirmaram que já haviam alertado sobre o risco. “Meu pai pediu várias vezes à escola que chamasse os bombeiros para retirar as abelhas, mas ninguém deu atenção”, escreveu uma internauta, que trabalha na região. Outra moradora relatou que uma familiar foi picada enquanto esperava na frente da escola e fugiu desesperada, inclusive perdendo o celular.

O secretário municipal de Educação, Bernardo Goytacazes, afirmou que o caso está sendo acompanhado e pediu calma à população.

Alerta

Especialistas alertam que, em casos como esse, o ideal é se afastar rapidamente do local, buscar abrigo em ambientes fechados e proteger o rosto e o pescoço. Gestos bruscos e tentativas de espantar os insetos podem agravar o ataque.

Foto: Reprodução/Redes Sociais