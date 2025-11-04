Gustavo Tutuca reassume mandato na Alerj para debater o orçamento estadual e apresentar projetos de lei

Gustavo Tutuca reassumiu temporariamente, nesta semana, seu mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O objetivo é participar das discussões sobre o orçamento do Estado para 2026, além de apresentar emendas parlamentares e novos projetos de lei voltados ao desenvolvimento econômico e à segurança turística no estado.

Durante esse período, Tutuca reforça seu compromisso com o fortalecimento das cidades do interior, destacando que suas emendas serão destinadas a atender demandas municipais em diversas áreas.

Esse é o momento em que discutimos as receitas e despesas do Estado para o próximo ano e incluímos as nossas emendas impositivas para beneficiar os municípios do interior, em várias frentes – explicou Tutuca.

Entre as prioridades está a defesa da Lei do Aço (Lei 8.960/20), de sua autoria, que garante incentivos fiscais para o setor metalmecânico e tem sido essencial para o desenvolvimento de empresas do interior fluminense.

Vamos estar aqui defendendo a nossa Lei do Aço e buscando soluções para a questão do FOT, que tem afetado algumas empresas que usufruem desse benefício. É uma pauta importante para manter a competitividade e os empregos no estado – destacou.

Tutuca também adiantou que pretende protocolar novos projetos de lei relacionados à segurança turística, com foco na proteção de visitantes e no fortalecimento da imagem do Rio de Janeiro como destino seguro.

Nosso compromisso é garantir que o turismo continue crescendo com responsabilidade, e a segurança é parte essencial desse processo – afirmou.

Tutuca deve permanecer na Alerj durante as discussões da Lei Orçamentária Anual (LOA) e retorna à Secretaria de Estado de Turismo na próxima semana, retomando sua agenda à frente das políticas de promoção, qualificação e desenvolvimento do setor.