‘Rua de Compras’ vai movimentar o comércio e oferecer prêmios neste domingo em Barra Mansa

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundação Cultura, em parceria com a Aciap, o Sicomércio e a CDL, vai realizar neste domingo, dia 09, a ‘Rua de Compras’.

O evento, que acontece das 9h às 17h, nas avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, promete movimentar o comércio local com uma programação especial voltada para toda a família. Além das promoções e ofertas exclusivas das lojas participantes, o público poderá aproveitar atividades culturais, atrações musicais, brinquedos para as crianças e ações de cidadania.

Um dos destaques da programação será o ‘Show de Prêmios’. A cada R$ 100 em compras nas lojas associadas ao evento, o consumidor tem direito a 1 (um) cupom para concorrer a prêmios incríveis no domingo, que incluem uma moto elétrica e vale-compras nos valores de R$ 1.000, R$ 500 e R$ 200.

Segundo os organizadores, a ‘Rua de Compras’ tem como objetivo estimular o comércio local, valorizar os empreendedores e oferecer um domingo especial de integração entre comerciantes e consumidores.

SERVIÇO:

Rua de Compras

Data: 09 de novembro (domingo)

Horário: 9h às 17h

Local: Avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, Centro – Barra Mansa.– Fotos Arquivo PMBM