Motorista morre após carreta tombar na descida da Serra das Araras; congestionamento chega a 5km

Um motorista morreu na manhã desta terça-feira (dia 4) após o tombamento de uma carreta na descida da Serra das Araras. O acidente aconteceu por volta das 7h20 na altura do km 231 da pista sentido Rio e causou grande lentidão no trânsito.

De acordo com as primeiras informações, o veículo – que transportava mesas e cadeiras desmontáveis de madeira – tombou sobre a mureta de proteção, exatamente do lado do motorista, que ficou preso às ferragens e morreu no local. A perícia foi acionada e o corpo será removido após a conclusão dos trabalhos técnicos.

O tráfego foi parcialmente interditado, com os veículos sendo desviados para a faixa da direita. Até o momento, o congestionamento chega a cerca de 5 quilômetros no sentido Rio. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária responsável pela via estão no local para controle do trânsito e remoção da carreta.

Foto: Reprodução/Redes Sociais