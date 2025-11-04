Projeto de jiu-jitsu da LDVR revela primeiros talentos em festival infantil

O projeto de jiu-jitsu desenvolvido pela Liga de Desportos de Volta Redonda (LDVR) começou a apresentar seus primeiros resultados concretos. No 1º Festival de Jiu-jitsu Infantil, realizado no mês passado, no Sider Shopping, duas jovens atletas da equipe subiram ao pódio e mostraram o potencial da iniciativa.

O destaque foi Lorena Marcelino, que conquistou a medalha de ouro em sua categoria. Maria Júlia ficou com a prata.

Criado para ampliar o acesso ao esporte e fortalecer a base da modalidade no município, o projeto atende atualmente cerca de 30 crianças, entre 3 e 14 anos, todas com aulas gratuitas. As atividades acontecem na sede da Liga, no bairro Sessenta, sob orientação do professor Beto, responsável pelo trabalho técnico e pela evolução das turmas. A iniciativa também conta com o apoio da diretoria da LDVR, que tem como vice-presidente Rogério Loureiro.

O presidente da Liga, Cláudio Garcia Boher, o Dinho Meia Meia, afirma que os resultados obtidos no festival refletem o avanço do projeto.

“Esse festival mostrou que estamos no caminho certo. Nosso foco é oferecer oportunidades e incentivar as crianças a permanecerem no esporte. Ver a Lorena e a Maria Júlia brilhando já é uma recompensa enorme para toda a equipe”, disse.

Com a procura crescente, a LDVR mantém as inscrições abertas para novos interessados. As matrículas podem ser feitas diretamente na secretaria da entidade.

Foto: Divulgação