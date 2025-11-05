Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Volta Redonda

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um homem e uma mulher feridos na tarde desta quarta-feira (dia 5) em Volta Redonda. A colisão aconteceu por volta das 13h30, na Via Sérgio Braga, em frente ao Supermercado Nagumo, no bairro Ponte Alta.

De acordo com informações da Polícia Militar, a motorista do carro seguia sentido Barra Mansa e teria sinalizado para entrar no mercado. Um veículo que vinha na direção contrária parou e ligou o pisca-alerta para permitir a travessia, momento em que a motocicleta, que trafegava no mesmo sentido, colidiu com o automóvel.

As vítimas, que estavam na moto, foram socorridas e levadas para o Hospital São João Batista.

Imagens enviadas por moradores mostram os envolvidos caídos no chão, recebendo ajuda de populares até a chegada do resgate. O estado de saúde dos dois não foi divulgado.

Foto: Reprodução/Redes Sociais