Suspeito de tráfico é preso em praça de esporte no bairro Várzea, em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado Marcus Montez, em ação com a Polícia Militar do Programa Bairro Presente, prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira (dia 5), um jovem de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas.

Após trabalho de monitoramento, os policiais civis localizaram o ponto exato onde ocorria a venda de entorpecentes, no bairro Várzea, e surpreenderam o acusado durante a comercialização ilícita. Com ele, foram apreendidos 20 trouxinhas de maconha, uma pedra de crack, 26 pinos contendo cocaína e um telefone celular.

O autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à 90ª DP. Em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça .

“A presença constante da Polícia Civil nas áreas públicas reforça o compromisso com a ordem e o enfrentamento ao tráfico de drogas nas proximidades da praça esportiva”, disse a Polícia Civil por meio de nota.

DISQUE DENÚNCIA: WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação