Homicídio em Resende: Homem a morto a tiros em plena luz do dia no bairro Cabral

A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na tarde dessa terça-feira (dia 4), em Resende. Um homem de 32 anos foi morto a tiros na na Rua Maria Moreira Resende, no bairro Cabral.

Policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar foram acionados por volta das 14h após moradores ouvirem disparos na região. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima já sem vida, com várias perfurações pelo corpo.

A área foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil. Posteriormente, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 89ª DP (Resende), que deve apurar a autoria e motivação do crime.