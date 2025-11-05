VR: Feira de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência e Reabilitados do INSS tem oferta de mais de 300 vagas

Na próxima terça-feira (dia 11), a Estácio Volta Redonda abre suas portas para sediar o Circuito Dia D – Feira de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência e Reabilitados do INSS. A ação é promovida pelo Instituto Rede Incluir, uma organização sem fins lucrativos e que atua na promoção de inclusão social e profissional, em parceria com o Ministério Público do Trabalho de Volta Redonda e a Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, e conta com apoio da Estácio, da Prefeitura e da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, além do Cluster Automotivo Sul Fluminense.

O Circuito Dia D acontecerá das 9h às 16h, no campus da Estácio Volta Redonda, localizado na Av. Lucas Evangelista, 530, no bairro Aterrado. Já são 16 empresas da região Sul Fluminense confirmadas, que ofertarão mais de 300 vagas para os setores de comércio, transporte, saúde, atendimento, administração, cargos técnicos e operacionais, além de oportunidades para jovens. O evento é gratuito e aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia dos candidatos às vagas, basta comparecer ao local com currículo atualizado e laudo médico ou documento do INSS que comprove a deficiência ou reabilitação. A Feira é voltada a pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla; além de reabilitados do INSS e jovens aprendizes com deficiência.

“O Circuito Dia D é a maior feira de empregabilidade do Brasil voltada para pessoas com deficiência (PcDs) e reabilitados do INSS. Esta será a primeira edição do Circuito Dia D em Volta Redonda, marcando um novo ciclo de inclusão social e empregabilidade no Sul Fluminense. O evento é um grande feirão de empregabilidade, onde empresas públicas e privadas oferecem vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Durante toda a ação, os participantes têm acesso a entrevistas de emprego com empresas parceiras; encaminhamentos para processos seletivos; roda de conversas e oficinas de orientação profissional; apoio para elaboração de currículos; e acessibilidade comunicacional (intérpretes de Libras, estrutura acessível e equipe de apoio especializada)”, explica Antoniel Bastos, presidente da Rede Incluir.

Para o diretor da Estácio Volta Redonda, Pedro Bolpato, receber um evento desta importância para a região é muito significativo para o novo campus, que foi inaugurado no último mês de agosto.

“Além da feira de empregabilidade, teremos rodas de conversa com diversos temas, organizadas pelos cursos de graduação da Estácio Volta Redonda e que ocorrerão ao longo de todo o dia. Serão atividades com objetivo de promover reflexões, trocas de experiências e aprofundamento sobre inclusão, mercado de trabalho e cidadania. A Estácio tem um compromisso sério com a inclusão, seja em suas ações sociais ou institucionais. Oferecer vagas de emprego a pessoas com deficiência garante acesso a oportunidades de trabalho e de direitos, é uma iniciativa que promove a inclusão e ao mesmo tempo o desenvolvimento e a valorização dessas pessoas”, diz o diretor.

O curso de Educação Física do campus promoverá reflexões com profissionais da área sobre inclusão, mercado de trabalho e cidadania, das 9h às 16h; e o curso de Direito abordará o tema Acidente de Trabalho, das 13h às 16h. A graduação de Nutrição marcará presença na Feira com uma atividade voltada à escolha consciente de alimentos a partir dos rótulos das embalagens, das 11h às 12, e das 13h às 15h; e o uso racional de medicamentos para pessoa com deficiência será o tema abordado pelo curso de Farmácia, das 14h às 16h. Já o curso de Gestão da Estácio Volta Redonda ficará responsável por dicas sobre como ser notado por recrutadores, mesmo não tendo experiência no mercado de trabalho, promovendo uma atividade com foco em produção de currículo e de perfil no LinkedIn, das 13h às 16h.

Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho de Volta Redonda, Juliana Gois, a feira não é apenas um dia de recrutamento: é um marco de compromisso com a inclusão.

“Reunir empresas, que estão em busca de contratar, e pessoas com deficiência, em busca de oportunidades, significa dar concretude ao direito ao trabalho digno, rompendo barreiras e combatendo preconceitos ainda presentes na sociedade. A iniciativa reforça que a inclusão não pode ser apenas um discurso, mas deve se materializar em ações efetivas. O Dia D é um passo firme nesse caminho, demonstrando que empresas e instituições, quando se unem, podem transformar realidades, garantindo maior cidadania e igualdade, por meio do trabalho digno”, destaca a procuradora.

Vagas ofertadas na Feira

Confira a lista de algumas das vagas que serão ofertadas na Feira:

Operacionais e de Apoio

– ajudante diurno

– ajudante noturno

– pedreiro

– lavador

– assistente de manutenção predial

Setor de transporte

– motorista de carreta

– motorista de truck

– motoristas (diversas categorias)

Área da saúde

– técnico de enfermagem

– enfermeiro

– auxiliar de farmácia

– auxiliar de almoxarifado

– atendimento ao paciente

– recepcionista

Comércio e atendimento

– operador de caixa

– balconista de medicamentos

– farmacêutico

– recepcionista

– atendimento ao cliente

– assistente de vendas externas

– call center

Administrativas e Técnicas

– analista de planejamento

– analista de departamento pessoal

– administração

– tecnologia da informação

– logística

– qualidade

– produção

Vagas para Iniciantes

– Jovem aprendiz

– Instalador de internet fibra óptica