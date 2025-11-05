Mulher e filha são rendidas durante assalto em Porto Real; criminosos levam o carro da família

Uma mulher de 45 anos foi vítima de um assalto à mão armada na noite de terça-feira (dia 4), no bairro Freitas Soares, em Porto Real. O crime ocorreu por volta das 20h30, na Rua 27, quando ela chegava em casa acompanhada da filha.

Segundo o registro feito na 100ª DP, dois homens armados se aproximaram no momento em que as duas estavam no portão da residência. Um deles, apontando a arma, ordenou que elas descessem do veículo e não olhassem para o rosto dele. A mulher, temendo pela segurança, entregou o carro – um Chevrolet Cobalt branco, placa KWD9E51.

Logo após o crime, os suspeitos fugiram com o automóvel e, conforme relatou a vítima, foram seguidos por um carro prata, que ela acredita estar envolvido na ação. O assaltante que anunciou o roubo foi descrito como jovem, branco e com capuz, dificultando sua identificação. O segundo homem também seria branco.

A proprietária informou ainda que o carro está registrado em nome de seu ex-sogro e não possui seguro. Ela recebeu informações de que o veículo poderia ter sido levado para Volta Redonda, o que será investigado pela Polícia Civil.

